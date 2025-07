Blue economy, Casellati: “Strategica per Italia, è ammirata a livello internazionale”

(Adnkronos) – Il 4° Summit Nazionale sull’Economia del mare – Blue Forum, quest’anno dedicato al tema “Creare Valore, il Mare nell’Anno del Giubileo”, “rappresenta un’importante occasione per un confronto fruttuoso e stimolante su un segmento strategico del mondo imprenditoriale italiano”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione Normativa, in un messaggio di saluto alla 4° edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso a Unioncamere a Roma.

“La nostra economia blu – ha aggiunto il Ministro Casellati – dedita alla cantieristica navale più moderna, ai servizi portuali, ai trasporti di merci e persone, è ammirata a livello internazionale per la sua capacità di coniugare al meglio tradizione e innovazione tecnologica e rappresenta un settore vitale che da generazioni significa lavoro, reddito e benessere per migliaia di famiglie e imprese. Sono certa che il Forum saprà raccontare le eccellenze di un “marchio Italia”, in cui economia, storia, cultura, arte e paesaggio si legano insieme per creare occupazione, crescita economica e sviluppo sociale, affermando l’immagine di un Paese che spiega le vele al vento della rinascita e torna scrutare l’orizzonte con spirito di avventura e fiducia nelle proprie potenzialità”, ha concluso il Ministro.