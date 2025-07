Dimitrov, operazione dopo Sinner: “Momento più doloroso della mia carriera”

(Adnkronos) – “Dovermi ritirare da questa partita a Wimbledon è stato uno dei momenti più dolorosi della mia carriera”, così Grigor Dimitrov ha rotto il silenzio e ha parlato della delusione per l’infortunio subito durante il match contro Jannik Sinner a Wimbledon. Il tennista bulgaro infatti è stato costretto a ritirarsi per problemi fisici durante la sfida con il numero 1 del mondo agli ottavi di finale disputati lo scorso 7 luglio.

Dimitrov con una foto condivisa su Instagram direttamente dal letto d’ospedale ha fatto sapere di essersi sottoposto a un’operazione per curare la lesione al muscolo pettorale destro. “A volte il cuore vuole andare avanti… ma l’universo ha un piano diverso per noi”, ha esordito il tennista numero 21 del ranking Atp, che si è ritirato dal torneo in lacrime.

“Grazie per la travolgente ondata di affetto: dalla famiglia, dagli amici, dai fan, dai colleghi, a tutta la comunità del tennis… i vostri messaggi mi hanno davvero sollevato in questi momenti difficili”, ha aggiunto ringraziando per il sostegno ricevuto. “Il recupero inizia ora. Ci vediamo presto”, ha concluso.

Dimitrov è stato costretto a ritirarsi per problemi fisici negli ultimi 5 tornei dello Slam disputati. Dal 2021, il bulgaro ha abbandonato 12 match. “Dimitrov è stato così sfortunato negli ultimi 2 anni, è un giocatore incredibile. Ha faticato molto con gli infortuni negli ultimi Slam. Mi dispiace vederlo in queste condizioni, spero che recuperi in fretta. E’ uno dei giocatori che lavora di più nel circuito, gli auguro solo il meglio. Questa non è affatto una vittoria, è un momento triste”, le parole di Sinner nell’intervista post-partita.