Giubileo, a Roma in arrivo mille ‘influencer di Dio’ da tutto il mondo

(Adnkronos) – Gli ‘influencer di Dio’ si danno appuntamento a Roma da tutto il mondo. Saranno in mille gli influencer cattolici che si incontreranno a Roma i prossimi 28 e 29 luglio in occasione del Giubileo dedicato ai missionari digitali. “Un’opera – osserva in una intervista all’Adnkronos mons. Lucio Ruiz, segretario del Dicastero vaticano per la comunicazione, organizzatore dell’evento giubilare – che è a tutti gli effetti una missione nata spontaneamente tra chi ama Gesù”.

Tra gli influencer ci si immaginerebbero principalmente giovani, invece, spiega mons. Ruiz, tra i missionari digitali ci sono anche persone attempate: “Tra di loro anche ottuagenari, persone anziane che magari non possono più contare sulla mobilità ma che sanno ascoltare e confortare chi si trova in una situazione di dolore, di difficoltà. Spesso questo tipo di comunicazione social viene giudicata poco profonda. Nessuno, certo, immagina che Instagram possa cambiare la vita ma sicuramente può rappresentare un primo approccio, una finestra aperta sui problemi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle”.

Il Giubileo degli ‘influencer di Dio’ – come spiega l’organizzatore del grande evento dell’Anno santo della speranza – si articolerà in tre momenti: una fase spirituale nel corso della quale gli instagramer cattolici attraverseranno la Porta Santa di San Pietro, una fase di formazione durante la quale i missionari digitali dialogheranno anche con i famigliari dei santi. “Il 29 sera – spiega – ci sarà il festival degli influencer a piazza Risorgimento. Aperto a chiunque vorrà partecipare”. E se in questa serata si presentasse l’ateo Fedez (lui stesso ha detto più volte di non credere in Dio), molto popolare su Instagram?

“La Chiesa – sorride mons. Ruiz – non rifiuta mai nessuno. Le braccia della Chiesa sono aperte per tutti. Come diceva Papa Francesco la Chiesa è aperta a todos, todos, todos. Anche Papa Leone, con altra espressione, ha chiarito lo stesso concetto”. Poi “non so se” Fedez “si presenterà” alla serata in cui i missionari digitali canteranno anche. “Se accadrà – osserva – accoglieremo tutti. Noi seguiamo quello che ci dicono i capi. E il capo grosso grosso è Gesù che ci dice che nella Chiesa c’è posto per tutti”.