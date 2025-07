Livorno, lite in discoteca a San Vincenzo: minorenne ‘pestata’ sporge denuncia

(Adnkronos) – Una serata di divertimento in discoteca si è trasformata in un episodio di violenza, quando un gruppo di nove ragazzi, quasi tutti minorenni e in vacanza sulla costa livornese, è stato aggredito per futili motivi legati a presunti contatti via messaggio avvenuti tra una ragazza e l’ex fidanzato di un’altra. L’episodio si è verificato all’interno di un locale notturno di San Vincenzo (Livorno).

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scoppiata improvvisamente da parte di una trentina di persone, tra cui anche alcuni ventenni. A riportare la calma sarebbero intervenuti tempestivamente gli addetti alla sicurezza del locale, riuscendo a separare i due gruppi ed evitando conseguenze più gravi.

Nessuno ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari del 118 né delle forze dell’ordine quella notte. Tuttavia, il giorno seguente una delle ragazze coinvolte, di circa 15 anni, ancora scossa per il ‘pestaggio’ subito, si è recata al pronto soccorso per farsi medicare. Le lesioni riportate, pur non gravi, l’hanno spinta a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di San Vincenzo.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità penali a carico degli aggressori.