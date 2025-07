Sinner-Djokovic, oggi la semifinale di Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo e oggi, venerdì 11 luglio, affronta Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2025. L’azzurro è reduce dal successo in tre set contro Ben Shelton, mentre il serbo arriva dal combattuto match con Flavio Cobolli. Il numero uno al mondo insegue la sua prima finale nel torneo inglese, mentre Nole continua a sognare il 25esimo Slam di una carriera da favola. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Djokovic a Wimbledon 2025.

La semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 11 luglio, non prima delle 17 sul Centrale. Fin qui, sono 9 i confronti tra i due: il numero 1 al mondo è in vantaggio 5-4 grazie agli ultimi 4 successi consecutivi (tra cui quello nella semifinale del Roland Garros di inizio giugno)

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.