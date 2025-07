Tim Summer Hits, stasera 11 luglio ultima puntata: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 11 luglio, su Rai 1, alle 21.30 va in onda l’ultimo appuntamento di ‘Tim Summer Hits Best Of’ presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2. Ecco chi sono i protagonisti del gran finale.

Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio ed Emis Killa sono alcuni dei protagonisti di quest’ultimo appuntamento musicale.

E ancora: Eugenio in Via di Gioia, Fedez e Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Jacopo Sol | Lda, Luchè, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Noemi, Olly, Petit, Riki e Lorella Cuccarini, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors, Vale Lp e Lil Jolie e Venerus.