Bologna, autocisterna si ribalta ed esplode: morto autista, due feriti

(Adnkronos) – È morto l’autista che questa mattina si trovava alla guida di un mezzo pesante fuoriuscito di strada all’altezza del deposito Gls di Crespellano, in Valsamoggia, nel bolognese. L’autocisterna contenente Gpl si è ribaltata nel parcheggio dello stabilimento di deposito della multinazionale ed è esplosa, prendendo fuoco e provocando l’innalzamento di una densa nube di fumo nero visibile chiaramente fin dal centro abitato urbano del capoluogo regionale. Il fatto è avvenuto poco dopo le ore 9 di stamattina e, oltre al decesso del conducente del mezzo, ha causato anche il ferimento di altre due persone trasportate presso l’ospedale Maggiore di Bologna con codici di media gravità.

Per salvare la vita all’autista dell’autocisterna a nulla è valso l’intervento di diverse ambulanze e dell’elisoccorso, con i volontari e i soccorritori che hanno estratto il cadavere dell’uomo dalle lamiere. Mentre le forze dell’ordine sono accorse sul posto per ridurre i disagi dell’incidente, la strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Ancora da capire le motivazioni che abbiano portato al ribaltamento del mezzo pesante.