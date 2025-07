Bombardato monastero in Myanmar, 22 morti: bambini tra le vittime

(Adnkronos) – Ventidue civili, tra cui tre bambini, sono stati uccisi a causa di un attacco aereo contro un monastero nel centro del Myanmar, hanno riferito un combattente anti-giunta e un residente. Il bombardamento è avvenuto intorno all’una di notte di venerdì nel villaggio di Lin Ta Lu, quando un raid aereo ha colpito la sala del monastero dove si rifugiavano sfollati interni. Altre due persone sono rimaste ferite e sono in ospedale, in “condizioni critiche”. “Pensavano che sarebbe stato sicuro rifugiarsi in un monastero buddhista”, ha detto il combattente anti-giunta, “ma sono stati comunque bombardati”.

Un residente della zona ha confermato che la sala del monastero è stata “completamente distrutta”, aggiungendo di aver visto alcuni corpi caricati su un’auto e trasportati al cimitero all’alba di venerdì, dopo l’attacco. Ha raccontato che, recatosi al cimitero per scattare foto che potessero aiutare nell’identificazione delle vittime, ha contato 22 corpi. “Molti dei corpi avevano ferite alla testa o erano smembrati. È stato triste da vedere”, ha detto.

Il Myanmar è dilaniato dalla guerra civile da quando i militari hanno rovesciato il governo democratico nel 2021. La regione centrale di Sagaing, dov’è situato il villaggio, è stata particolarmente colpita dagli attacchi aerei della giunta militare contro i gruppi armati di ribelli, nonostante fosse stata annunciata una tregua lo scorso marzo dopo un terremoto di magnitudo 7,7 che ha causato quasi 3,800 morti.