Sinner in finale a Wimbledon, la promessa del ‘carota boy’ Bruno Barbieri

(Adnkronos) –

Bruno Barbieri tifa Jannik Sinner. Non è certo una novità. Lo chef e volto storico di Masterchef da tempo segue con entusiasmo, da grande tifoso, ogni match del tennista numero 1 del mondo, e anche ieri, venerdì 11 luglio, non ha fatto eccezione. Durante la semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic, Barbieri ha seguito con attenzione ogni set, ma questa volta ha voluto alzare la posta e fare una promessa ai follower.

Da vero ‘carota boy’, così come lui si definisce, in riferimento al soprannome legato al colore dei capelli del tennista altoatesino, lo chef su Instagram ha lanciato una scommessa: “Se Sinner vince la finale di Wimbledon gli dedico un piatto tutto a base di carote”, dice.

E aggiunge: “Sarà un piatto alla Sinner e cioè un piatto atomico”, ha sottolineato prima di commentare in tempo reale i set della semifinale dominati dall’azzurro. Sinner infatti ha battuto il tennista serbo in 1h e 55′ di gioco, per 6-3, 6-3, 6-4, conquistando così la sua prima finale a Wimbledon contro

Carlos Alcaraz

.

Immancabile l’esultanza finale. Parrucca arancione in testa e applausi davanti alla telecamera: “Grande Sinner, ce la giochiamo, vada come vada domenica”, ha concluso celebrando la vittoria del campione italiano.