Sinner, il ‘consiglio’ di Navarro per US Open: “Devi migliorare a rete”

Emma Navarro ‘consiglia’ Jannik Sinner in vista degli US Open 2025. La tennista statunitense, numero 11 del ranking Wta, parteciperà al torneo di doppio misto dello Slam americano, l’ultimo della stagione, in coppia con l’azzurro, fresco vincitore di Wimbledon. In vista del torneo però Navarro ha voluto dedicare oggi, giovedì 17 luglio, un messaggio proprio a Sinner e dargli qualche consiglio, dopo aver assistito al trionfo di Londra, dove Jannik ha battuto Carlos Alcaraz in finale: “Intanto mi volevo congratulare con te per la vittoria del titolo a Wimbledon. Ho visto molte delle tue partite, ho visto la finale e hai giocato davvero un ottimo tennis”, inizia così il video messaggio di Navarro, dal tono ironico, pubblicato sui canali ufficiali degli US Open.

“A dire il vero però mi sto un po’ preoccupando perché non ho visto molto gioco a rete da parte tua. A un certo punto hai fatto un tweener, che è stato molto bello da vedere ma non penso conti”, ha spiegato Navarro, “avrò bisogno che ti alleni un po’ a rete sui campi di doppio nel prossimo mese, così spero che riuscirai a migliorare questa parte del tuo gioco”.

“Io mi sto allenando molto nel doppio praticamente tutti i giorni, quindi ho bisogno che alzi un po’ il livello del tuo gioco e raggiungi il mio. Mettiamoci al lavoro, amico”, ha concluso la tennista statunitense con un sorriso.