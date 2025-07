Incidente A1, è morta anche Silvana Visconti mamma della piccola Summer

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Silvana Visconti, 37 anni, unica sopravvissuta del terribile incidente avvenuto il 15 luglio nella galleria di Barberino di Mugello (Firenze), lungo la Variante di valico dell’autostrada A1. Per la donna sono state avviate le procedure relative all’accertamento della morte cerebrale nella mattina di oggi, venerdì 18 luglio, all’ospedale Careggi di Firenze, dopo tre giorni di agonia. Con la sua scomparsa si spegne l’ultimo membro della famiglia Visconti, residente a Gravellona Toce (Verbania-Cusano-Ossola), decimata mentre rientrava a casa dalle vacanze. Le vittime salgono così a cinque.

Nel tragico schianto, causato da un guasto che aveva costretto l’auto a fermarsi in galleria, avevano già perso la vita i genitori di Silvana, Mauro Visconti (69 anni) e Zoila Nydia Basulto Albuquerque (65 anni), la sorella Carla Stephany Visconti (39 anni), la figlia Summer di soli 4 anni – morta due giorni dopo nell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze – e anche il cane di famiglia. A travolgere la Fiat Panda su cui viaggiavano è stato un tir che non è riuscito a evitare l’impatto. Il camion era guidato da un 56enne di origini moldave, indagato dalla Procura di Firenze per omicidio stradale plurimo.

La donna era donatrice e sono in corso le procedure per l’espianto degli organi, che prenderanno avvio una volta concluso l’iter di accertamento della morte cerebrale.