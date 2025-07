Can Yaman, la fidanzata Sara Bluma denuncia le violenze dell’ex. L’attore: “Ti amo”

(Adnkronos) –

Sara Bluma ha denunciato le violenze domestiche subite in passato dall’ex fidanzato. La dj, attualmente fidanzata con Can Yaman, ha condiviso sui social un carosello di foto in cui mostra i lividi e il volto tumefatto: “Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione”, ha esordito Sara Bluma, nome d’arte di Sara Chichani.

Sara spiega: “Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno. Mi sono sempre impegnata per provare a mantenere un buon rapporto con il padre per il bene del piccolo, che amo più di tutto in questo mondo. Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione”.

Oggi, è felicemente legata all’attore e modello turco: “Ora ho intrapreso una nuovo vita, amo mio figlio e desidero solo il meglio per lui”. Ma, ha deciso di agire per vie legali perché il padre del bambino “ostacola” i suoi tentativi di vedere il figlio.

E poi, in conclusione, rivolge un messaggio di solidarietà a chiunque si sta trovando nella sua stessa situazione: “Voglio sottolineare che amore genera amore. È giunto il momento di dire basta alla violenza contro le donne e a ogni forma di abuso. Siamo forti, e dobbiamo sostenerci l’un l’altra, perché questo mondo è spesso costruito da e per gli uomini”.

Can Yaman ha condiviso il post sulle sue Instagram stories e ha scritto: “Ti amo e farò di tutto per sostenerti. E sono fiero di te. Gran coraggio finalmente”. L’attore, poi, risponde alle critiche di chi aveva accusato la coppia di tradimento: “Io ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno non è mai stato amico mio”, ha spiegato Yaman, “Dovete sciacquarvi la bocca prima di parlare di me”.