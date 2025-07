Chiara Nasti, lo sfogo: “Depressione, attacchi di panico, ho preso psicofarmaci”

(Adnkronos) –

Attacchi di panico, depressione, psicofarmaci. Chiara Nasti, per la prima volta, ha parlato pubblicamente di un periodo molto difficile della sua vita, in particolare dopo la nascita di Dea, la secondogenita nata dall’amore con Mattia Zaccagni.

“Che strana che è la vita. Ti mette alla prova continuamente, queste sono immagini dei miei ultimi anni”, comincia così il lungo sfogo dell’influencer napoletana che accompagna alcuni scatti in cui Nasti appare sofferente e in lacrime.

“La vita – continua Chiara Nasti – ci mette sempre sfide davanti c’è chi sceglie di combatterle e chi si arrende… ma io proprio non potevo arrendermi, i bimbi e sola in un altra città. Tutto veloce. Tutto in confusione. E poi c’era la mia rabbia, il mio scoppiare per ogni singola cosa che mi faceva credere di esser matta e infatti sono subentrati i primi attacchi di panico… c’è chi mi consigliava di prendere psicofarmaci per risolvere immediatamente la cosa. . io l’ho fatto per un mese post parto (Dea) ero sfinita e non dormivo mai… e mi sentivo così sola emotivamente”.

L’influencer, a cuore aperto, continua il suo sfogo ricordando il suo stato d’animo: “Il mio corpo chiedeva palesemente supporto, inventavo dolori perché si sa lo stato mentale ti porta anche a dolori fisici. Ero messa davvero male. Per fortuna nella mia vita i vari incontri mi hanno portato anche a conoscere persone vere/radicate e dopo i primi attacchi di panico ho sentito la persona che sentivo più stabile possibile e fu così sincera da dirmi ‘hai bisogno di ritrovarti con un professionista’ presi quelle parole con saggezza e sapevo che era la cosa più giusta da fare. E mi attivai dritta come un treno perché avevo il bisogno di ritrovarmi a tutti i costi”.

C’era tanta sofferenza ma anche tanta voglia di rinascita: “Ci sono riuscita ma non perdo mai il focus e cerco di essere a tutti i costi la versione migliore di me stessa. Qui ed ora… senza pensare troppo a cosa farò/come sarò o al mio passato. Ma libera e felice di come sono davvero, senza preoccuparmi di cosa possa pensare la gente di me proprio come facevo quand’ero più piccolina ma questa volta con molta più coerenza e consapevolezza”.

Oggi Chiara Nasti non dimentica le sensazioni che l’hanno messa a dura prova, ma ha imparato a gestire il dolore: “Ho scoperto che con la calma si può conciliare tutto e non è mai facile quando hai dei bambini sopratutto quando non vuoi perderli di vista neanche un attimo (e ti fai un miliardo di colpe perché anche se sei presente non sei proprio vigile)… ma come si suol dire: volere è potere”.

“Ad oggi non so dove mi porterà questa lezione ma è tutto una scoperta ed io amo la vita, la mia empatia e tutta la mia energia”, conclude.