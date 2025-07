Sono state ufficializzate dalla Segreteria vescovile le date degli ingressi, nelle rispettive comunità, dei nuovi parroci nominati a metà giugno dal vescovo Antonio Napolioni. A renderle note è il sito della Diocesi.

Le celebrazioni, che si terranno da sabato 13 settembre a domenica 12 ottobre, ricalcheranno il cerimoniale ormai consolidato negli ultimi anni: prima della celebrazione, sul sagrato, il nuovo parroco riceverà il saluto da parte dell’Amministrazione comunale; quindi in chiesa, iniziata la liturgia, dopo la lettura del decreto di nomina e il canto del Veni Creator, il nuovo parroco aspergerà l’assemblea e incenserà la mensa eucaristica, ricevendo quindi il benvenuto della comunità parrocchiale nelle parole di un suo rappresentante.

Al termine dell’omelia, tenuta dal Vescovo, il nuovo parroco reciterà da solo la professione di fede (il Credo), segno che sarà lui il primo responsabile della diffusione della fede nella comunità. Solo al termine della celebrazione il nuovo parroco prenderà la parola per i saluti e i ringraziamenti.

IL CALENDARIO DEGLI INGRESSI

Sabato 13 settembre ore 18.30 – Pieve d’Olmi: don Roberto Musa . Classe 1971, originario della parrocchia S. Agata in Cremona, don Musa è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1996. È stato vicario a Sabbioneta (1996-2000), Caravaggio (2000-2010) e a Cremona nella parrocchia di S. Pietro al Po (2010-2014), parrocchia per la quale successivamente è stato collaboratore parrocchiale così come per quella di S. Agostino. Dal 2017 è parroco di San Daniele Po e fino al 2020 anche di Isola Pescaroli (soppressa e accorpata a San Daniele Po). Ora il vescovo gli ha affidato come parroco anche la parrocchia di Pieve d’Olmi, succedendo al compianto don Emilio Garattini. Dal 2013 è anche cappellano della Casa circondariale di Cremona.

. Classe 1971, originario della parrocchia S. Agata in Cremona, don Musa è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1996. È stato vicario a Sabbioneta (1996-2000), Caravaggio (2000-2010) e a Cremona nella parrocchia di S. Pietro al Po (2010-2014), parrocchia per la quale successivamente è stato collaboratore parrocchiale così come per quella di S. Agostino. Dal 2017 è parroco di San Daniele Po e fino al 2020 anche di Isola Pescaroli (soppressa e accorpata a San Daniele Po). Ora il vescovo gli ha affidato come parroco anche la parrocchia di Pieve d’Olmi, succedendo al compianto don Emilio Garattini. Dal 2013 è anche cappellano della Casa circondariale di Cremona. Domenica 14 settembre ore 10.30 – Fontanella: don Antonio Bislenghi . Classe 1972, originario di Tornata, don Bislenghi è stato ordinato sacerdote il 16 giugno 2001. È stato vicario parrocchiale a Pizzighettone (2001-2008) e a Cremona nella parrocchia di S. Imerio (2008-2015). Dal 2015 era parroco di Annicco e Grontorto e dal 2018 anche di Barzaniga. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco di Fontanella in sostituzione di don Diego Poli.

. Classe 1972, originario di Tornata, don Bislenghi è stato ordinato sacerdote il 16 giugno 2001. È stato vicario parrocchiale a Pizzighettone (2001-2008) e a Cremona nella parrocchia di S. Imerio (2008-2015). Dal 2015 era parroco di Annicco e Grontorto e dal 2018 anche di Barzaniga. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco di Fontanella in sostituzione di don Diego Poli. Domenica 14 settembre ore 18.30 – Cremona, S. Pietro al Po: don Gianpaolo Maccagni . Classe 1958, originario di Castelleone, don Maccagni è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Ha iniziato il ministero sacerdotale a Cremona come vicario della parrocchia di Cristo Re. Nel 1997 la nomina a parroco della parrocchia S. Francesco d’Assisi, nel quartiere Zaist di Cremona. Negli stessi anni, quale vicario zonale dell’allora Zona pastorale 6, ha temporaneamente assunto gli incarichi di amministratore parrocchiale del Migliaro (2012) e di Picenengo (2013). Nel 2016 la nomina a vicario episcopale per il Clero e il Coordinamento pastorale. Tra il 2016 e il 2019 è stato anche cappellano del Monastero Domenicano di San Sigismondo e tra il 2016 e il 2025 responsabile dell’Istituto pastorale Pio X. Ora il vescovo l’ha scelto come parroco dell’unità pastorale Sant’Omobono di Cremona, formata dalle parrocchie della Cattedrale, di S. Imerio e S. Pietro al Po, in sostituzione di don Antonio Bandirali. Dal 2019 è assistente diocesano dell’Azione Cattolica Cremonese.

. Classe 1958, originario di Castelleone, don Maccagni è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Ha iniziato il ministero sacerdotale a Cremona come vicario della parrocchia di Cristo Re. Nel 1997 la nomina a parroco della parrocchia S. Francesco d’Assisi, nel quartiere Zaist di Cremona. Negli stessi anni, quale vicario zonale dell’allora Zona pastorale 6, ha temporaneamente assunto gli incarichi di amministratore parrocchiale del Migliaro (2012) e di Picenengo (2013). Nel 2016 la nomina a vicario episcopale per il Clero e il Coordinamento pastorale. Tra il 2016 e il 2019 è stato anche cappellano del Monastero Domenicano di San Sigismondo e tra il 2016 e il 2025 responsabile dell’Istituto pastorale Pio X. Ora il vescovo l’ha scelto come parroco dell’unità pastorale Sant’Omobono di Cremona, formata dalle parrocchie della Cattedrale, di S. Imerio e S. Pietro al Po, in sostituzione di don Antonio Bandirali. Dal 2019 è assistente diocesano dell’Azione Cattolica Cremonese. Sabato 20 settembre ore 16.00 – Annicco: don Fabrizio Ghisoni . Classe 1977, originario di Villacampagna, don Ghisoni è stato ordinato sacerdote il 15 giugno 2002. Ha iniziato il proprio ministero a Cremona come vicario della parrocchia S. Ilario e dal 2011 è diventato vicario anche di S. Agata. Nel 2013 il trasferimento a Soncino come vicario di S. Maria Assunta e S. Giacomo apostolo, S. Pietro apostolo e S. Bartolomeo apostolo in Isengo; incarichi a cui dal 2015 ha aggiunto anche quelli di vicario di Casaletto di Sopra e Melotta. Dal 2021 è parroco di Paderno Ponchielli e Ossolaro. Ora il vescovo gli ha affidato anche le comunità di Annicco, Barzaniga, Grontorto, dove prende il testimone da don Antonio Bislenghi.

. Classe 1977, originario di Villacampagna, don Ghisoni è stato ordinato sacerdote il 15 giugno 2002. Ha iniziato il proprio ministero a Cremona come vicario della parrocchia S. Ilario e dal 2011 è diventato vicario anche di S. Agata. Nel 2013 il trasferimento a Soncino come vicario di S. Maria Assunta e S. Giacomo apostolo, S. Pietro apostolo e S. Bartolomeo apostolo in Isengo; incarichi a cui dal 2015 ha aggiunto anche quelli di vicario di Casaletto di Sopra e Melotta. Dal 2021 è parroco di Paderno Ponchielli e Ossolaro. Ora il vescovo gli ha affidato anche le comunità di Annicco, Barzaniga, Grontorto, dove prende il testimone da don Antonio Bislenghi. Sabato 20 settembre ore 18.30 – Isola Dovarese: don Samuele Ugo Riva . Classe 1960, originario di Antegnate, don Riva è stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1984. Laureato in Teologia con Specializzazione liturgico pastorale, è stato vicario parrocchiale a Brignano Gera d’Adda (1984-1993) e a Cremona nella parrocchia della Cattedrale (1993-1997). Successivamente è stato parroco di Gabbioneta e dal 2001 anche di Binanuova. Dal 2012 era parroco dell’unità pastorale “Maria Madre della Chiesa” formata dalle parrocchie di Breda Cisoni, Ponteterra, Sabbioneta e Villa Pasquali. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco dell’unità pastorale di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Stilo de’ Mariani e Villarocca, dove prende il testimone da don Antonio Loda Ghida.

. Classe 1960, originario di Antegnate, don Riva è stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1984. Laureato in Teologia con Specializzazione liturgico pastorale, è stato vicario parrocchiale a Brignano Gera d’Adda (1984-1993) e a Cremona nella parrocchia della Cattedrale (1993-1997). Successivamente è stato parroco di Gabbioneta e dal 2001 anche di Binanuova. Dal 2012 era parroco dell’unità pastorale “Maria Madre della Chiesa” formata dalle parrocchie di Breda Cisoni, Ponteterra, Sabbioneta e Villa Pasquali. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco dell’unità pastorale di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Stilo de’ Mariani e Villarocca, dove prende il testimone da don Antonio Loda Ghida. Domenica 21 settembre ore 10.30 – Covo: don Angelo Ferrari . Classe 1960, originario di Brignano Gera d’Adda, don Angelo Valentino Ferrari è stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1984. È stato vicario parrocchiale a Calvenzano (1984-1990), a Cremona nella parrocchia del Cambonino (1990-1997), a Caravaggio (1997-1999). Dopo essere stato parroco di Bellaguarda e Casaletto (1999-2004), ha vissuto una prima esperienza come “fidei donum” in Brasile (2004-2005). Dopo essere stato parroco a Cremona della parrocchia del Boschetto (2005-2009), è partito nuovamente per il Brasile come “fidei donum”. Rientrato in Italia, nel 2010 è stato collaboratore parrocchiale, e subito dopo parroco, di Pomponesco. È stato successivamente parroco di Pumenengo (2013-2019). Dal 2019 era collaboratore parrocchiale a Pandino e Rivolta d’Adda. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco di Covo in sostituzione di don Lorenzo Nespoli.

. Classe 1960, originario di Brignano Gera d’Adda, don Angelo Valentino Ferrari è stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1984. È stato vicario parrocchiale a Calvenzano (1984-1990), a Cremona nella parrocchia del Cambonino (1990-1997), a Caravaggio (1997-1999). Dopo essere stato parroco di Bellaguarda e Casaletto (1999-2004), ha vissuto una prima esperienza come “fidei donum” in Brasile (2004-2005). Dopo essere stato parroco a Cremona della parrocchia del Boschetto (2005-2009), è partito nuovamente per il Brasile come “fidei donum”. Rientrato in Italia, nel 2010 è stato collaboratore parrocchiale, e subito dopo parroco, di Pomponesco. È stato successivamente parroco di Pumenengo (2013-2019). Dal 2019 era collaboratore parrocchiale a Pandino e Rivolta d’Adda. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco di Covo in sostituzione di don Lorenzo Nespoli. Sabato 27 settembre ore 18.30 – Pomponesco: don Maurizio Ghilardi . Classe 1968, originario di Mozzanica, don Ghilardi è stato ordinato sacerdote il 18 giugno 1994. È laureato in Scienze della formazione, con laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei Servizi per Minori. È stato vicario parrocchiale a Cremona nella parrocchia di S. Bernardo (1994-1999), a Calcio (1999-2003) e ad Agnadello (2003-2005). Dopo aver ricoperto per un anno l’incarico di assistente religioso della Comunità “Mondo Nuovo”, nel 2007 ha iniziato il proprio servizio presso la Casa dell’Accoglienza di Cremona, diventando nel 2012 vicedirettore degli Uffici pastorali Caritas e Migrantes. Tra il 2015 e il 2022 è stato incaricato diocesano per la Pastorale missionaria, ricoprendo tale incarico anche a livello regionale tra il 2019 e il 2022. Tra il 2017 e il 2024 è stato incaricato diocesano per la Pastorale delle migrazioni. È stato parroco a Cremona delle parrocchie di Boschetto e Migliaro (2015-2024). Dopo un anno di esperienza vocazionale presso i Frati Minori Cappuccini della Lombardia, rientra in diocesi come nuovo parroco dell’unità pastorale “Pomponesco ed Uniti” formata dalle parrocchie di Bellaguarda, Casaletto, Pomponesco e Salina prendendo il testimone da don Davide Barili.

. Classe 1968, originario di Mozzanica, don Ghilardi è stato ordinato sacerdote il 18 giugno 1994. È laureato in Scienze della formazione, con laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei Servizi per Minori. È stato vicario parrocchiale a Cremona nella parrocchia di S. Bernardo (1994-1999), a Calcio (1999-2003) e ad Agnadello (2003-2005). Dopo aver ricoperto per un anno l’incarico di assistente religioso della Comunità “Mondo Nuovo”, nel 2007 ha iniziato il proprio servizio presso la Casa dell’Accoglienza di Cremona, diventando nel 2012 vicedirettore degli Uffici pastorali Caritas e Migrantes. Tra il 2015 e il 2022 è stato incaricato diocesano per la Pastorale missionaria, ricoprendo tale incarico anche a livello regionale tra il 2019 e il 2022. Tra il 2017 e il 2024 è stato incaricato diocesano per la Pastorale delle migrazioni. È stato parroco a Cremona delle parrocchie di Boschetto e Migliaro (2015-2024). Dopo un anno di esperienza vocazionale presso i Frati Minori Cappuccini della Lombardia, rientra in diocesi come nuovo parroco dell’unità pastorale “Pomponesco ed Uniti” formata dalle parrocchie di Bellaguarda, Casaletto, Pomponesco e Salina prendendo il testimone da don Davide Barili. Domenica 28 settembre ore 10.30 – Cremona, S. Sebastiano: don Davide Barili . Classe 1968, originario di Calvatone, don Barili è stato ordinato sacerdote il 17 giugno 1995. Ha iniziato il ministero sacerdotale come vicario parrocchiale a Mozzanica (1995-2000), ricoprendo poi il medesimo incarico nella parrocchia di S. Stefano protomartire a Casalmaggiore (2000-2011). Nel 2011 la nomina a parroco in solido e moderatore dell’unità pastorale di Buzzoletto, Bellaguarda, Casaletto e Salina, rimodulata dal 2015 con l’inserimento della comunità di Pomponesco al posto di Buzzoletto. Dal 2017 ricopriva anche l’incarico di vicario Zonale della Zona Pastorale 5. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo vicario episcopale, in sostituzione di don Gianpaolo Maccagni, e parroco della parrocchia cittadina di San Sebastiano prendendo il testimone da don Massimo Calvi.

. Classe 1968, originario di Calvatone, don Barili è stato ordinato sacerdote il 17 giugno 1995. Ha iniziato il ministero sacerdotale come vicario parrocchiale a Mozzanica (1995-2000), ricoprendo poi il medesimo incarico nella parrocchia di S. Stefano protomartire a Casalmaggiore (2000-2011). Nel 2011 la nomina a parroco in solido e moderatore dell’unità pastorale di Buzzoletto, Bellaguarda, Casaletto e Salina, rimodulata dal 2015 con l’inserimento della comunità di Pomponesco al posto di Buzzoletto. Dal 2017 ricopriva anche l’incarico di vicario Zonale della Zona Pastorale 5. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo vicario episcopale, in sostituzione di don Gianpaolo Maccagni, e parroco della parrocchia cittadina di San Sebastiano prendendo il testimone da don Massimo Calvi. Domenica 28 settembre ore 17.00 – Gussola: don Lorenzo Nespoli . Classe 1969, originario della parrocchia di Cristo Re in Cremona, don Nespoli è stato ordinato sacerdote il 16 giugno 2001. È stato vicario parrocchiale a Soresina (2001-2003) e Calcio (2003-2011). Successivamente è stato parroco delle parrocchie di Cella Dati, Derovere e Pugnolo. Dal 2016 era parroco di Covo. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco di Gussola e Torricella del Pizzo in sostituzione di don Roberto Rota.

. Classe 1969, originario della parrocchia di Cristo Re in Cremona, don Nespoli è stato ordinato sacerdote il 16 giugno 2001. È stato vicario parrocchiale a Soresina (2001-2003) e Calcio (2003-2011). Successivamente è stato parroco delle parrocchie di Cella Dati, Derovere e Pugnolo. Dal 2016 era parroco di Covo. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco di Gussola e Torricella del Pizzo in sostituzione di don Roberto Rota. Domenica 5 ottobre ore 10:30 – Sabbioneta: don Roberto Rota . Classe 1959, originario della parrocchia di S. Agata in Cremona, don Rota è stato ordinato sacerdote il 18 giugno 1983. È stato vicario parrocchiale a Cremona nella parrocchia del Boschetto (1983-1991) e poi collaboratore parrocchiale a Cremona nella parrocchia della Beata Vergine di Caravaggio (1991-1999) e poi al Cambonino (1999). Nel frattempo è stato impegnato presso la Curia vescovile: prima come addetto della Ragioneria (1984-1995), poi come cassiere (1995-2004), ricoprendo anche l’incarico di direttore della Cassa del Clero (1993-2004) e poi quello di responsabile dell’Ufficio assistenza e pensione clero (1997-2004); inoltre ha ricoperto i ruoli di segretario per il Giubileo del 2000, incaricato diocesano FACI-Federazione nazionale del clero italiano (2001-2008) e presidente della Società di mutuo soccorso tra i sacerdoti (2007-2008). È stato poi parroco di Olmeneta (2000-2004); e successivamente di Castelverde e Castelnuovo del Zappa (2004-2019), Costa S. Abramo (2017-2019) e Marzalengo e S. Martino in Beliseto (2018-2019). Negli stessi anni è stato anche incaricato diocesano del Segretariato pellegrinaggi (2008-2023) e presidente dell’agenzia turistica ProfiloTours (2012-2024). Dal 2019 era parroco di Gussola e Torricella del Pizzo. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco dell’unità pastorale “Maria Madre della Chiesa” formata dalle parrocchie di Breda Cisoni, Ponteterra, Sabbioneta e Villa Pasquali al posto di don Samuele Riva.

. Classe 1959, originario della parrocchia di S. Agata in Cremona, don Rota è stato ordinato sacerdote il 18 giugno 1983. È stato vicario parrocchiale a Cremona nella parrocchia del Boschetto (1983-1991) e poi collaboratore parrocchiale a Cremona nella parrocchia della Beata Vergine di Caravaggio (1991-1999) e poi al Cambonino (1999). Nel frattempo è stato impegnato presso la Curia vescovile: prima come addetto della Ragioneria (1984-1995), poi come cassiere (1995-2004), ricoprendo anche l’incarico di direttore della Cassa del Clero (1993-2004) e poi quello di responsabile dell’Ufficio assistenza e pensione clero (1997-2004); inoltre ha ricoperto i ruoli di segretario per il Giubileo del 2000, incaricato diocesano FACI-Federazione nazionale del clero italiano (2001-2008) e presidente della Società di mutuo soccorso tra i sacerdoti (2007-2008). È stato poi parroco di Olmeneta (2000-2004); e successivamente di Castelverde e Castelnuovo del Zappa (2004-2019), Costa S. Abramo (2017-2019) e Marzalengo e S. Martino in Beliseto (2018-2019). Negli stessi anni è stato anche incaricato diocesano del Segretariato pellegrinaggi (2008-2023) e presidente dell’agenzia turistica ProfiloTours (2012-2024). Dal 2019 era parroco di Gussola e Torricella del Pizzo. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo parroco dell’unità pastorale “Maria Madre della Chiesa” formata dalle parrocchie di Breda Cisoni, Ponteterra, Sabbioneta e Villa Pasquali al posto di don Samuele Riva. Domenica 5 ottobre ore 16:00 – Cicognolo: don Giovanni Fiocchi (moderatore), don Pierluigi Capelli, don Alessandro Bertoni.

Don Giovanni Fiocchi, classe 1959, originario di Cassano d’Adda, è stato ordinato sacerdote il 18 giugno 1983. È stato vicario parrocchiale a Cremona nella parrocchia del Cambonino (1983-1990) e a Rivolta d’Adda (1990-1998). Dopo aver vissuto un’esperienza come “fidei donum” in Albania, rientrato in diocesi è stato nominato collaboratore parrocchiale a Caravaggio (2020-2021). Dal 2021 è parroco in solido e moderatore dell’unità pastorale “Cafarnao” (Gabbioneta, Binanuova, Pescarolo, Pieve Terzagni, Vescovato, Ca’ de’ Stefani) che ora comprende anche le parrocchie di Cappella de’ Picenardi e Cicognolo.

Don Pierluigi Capelli, classe 1970, originario di Torre de’ Picenardi, è stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1997. È stato vicario parrocchiale a Piadena (1997-2002), Fontanella (2002-2008) e a Viadana nella parrocchia S. Pietro (2008-2010). Successivamente è stato collaboratore parrocchiale a Suzzara e dal 2019 nell’unità pastorale di Bondeno, Palidano, Pegognaga e Polesine in diocesi di Mantova. Nel 2022 è rientrato in diocesi con l’incarico di parroco in solido dell’unità pastorale “Cafarnao” (Gabbioneta, Binanuova, Pescarolo, Pieve Terzagni, Vescovato, Ca’ de’ Stefani) che ora comprende anche le parrocchie di Cappella de’ Picenardi e Cicognolo.

Don Alessandro Bertoni, classe 1977, originario della parrocchia di Roggione (Pizzighettone), è stato ordinato sacerdote il 13 giugno 2015. Laureato in Disegno Industriale, ha iniziato il proprio ministero come vicario parrocchiale a Drizzona, Piadena e Vho. Dal 2017 si è trasferito a Roma per continuare gli studi, ottenendo la laurea in Psicologia. Nel 2021 è rientrato in diocesi con l’incarico di parroco in solido dell’unità pastorale “Cafarnao” (Gabbioneta, Binanuova, Pescarolo, Pieve Terzagni, Vescovato, Ca’ de’ Stefani) che ora comprende anche le parrocchie di Cappella de’ Picenardi e Cicognolo. Inoltre il vescovo l’ha scelto per condividere, con le coppie incaricate, la responsabilità della Pastorale famigliare diocesana.

© Riproduzione riservata