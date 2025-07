Si terrà sabato 26 luglio (ore 17.30) l’inaugurazione del nuovo Skate Park di Cremona, situato nell’area degli impianti sportivi al Po.

Il Comune di Cremona, con l’Assessorato allo Sport ed il supporto di alcuni skaters cremonesi, Sudden_Skateboard e Samurai Suicide srl, ha organizzato una giornata di skateboarding che sancirà l’apertura ufficiale della struttura. Gli skaters inizieranno a familiarizzare con il nuovo Skate Park dalle ore 16.30 con una sessione di free skate.

Alle ore 17.30 sarà il momento del taglio del nastro, alla presenza del sindaco Andrea Virgilio e dell’assessore a Mobilità, Commercio e Sport, Luca Zanacchi.

Alle ore 18.30 circa avrà inizio il Best Trick Contest, che metterà in palio numerosi premi (tavole, ruote, abbigliamento, ecc.) che animerà l’impianto per circa un’ora e terminerà con le premiazioni. La partecipazione all’evento ed al contest è libera.

LA STRUTTURA

I lavori di riqualificazione dello Skate Park di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, finanziati con fondi Pnrr, sono terminati per una spesa complessiva di oltre 200.000 euro e, come stabilito dalla Giunta Comunale, l’area sarà a disposizione della cittadinanza con accesso libero. Al fine di disciplinare al meglio l’utilizzo, nelle prossime settimane sarà approvato anche il regolamento ufficiale.

Lo Skate Park si trova nell’area degli Impianti Sportivi al Po, dietro i campi di tennis e padel di CremonArena, con accesso dal cancello della piscina comunale in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia.

900 metri quadrati di superficie in cemento skateabile con rampe, rail ed altri elementi che permetteranno agli appassionati di skateboard di eseguire trick e manovre in sicurezza. La struttura sportiva è stata progettata e ideata seguendo le linee guida date da Fisr (federazione Italiana sport rotellistici) e permetterà anche lo svolgimento di eventi sportivi di livello nazionale. La tipologia di materiale utilizzato e la concezione degli elementi previsti al suo interno ne consente l’utilizzo esclusivamente con skateboard o pattini. Nello skate park non sarà possibile utilizzare biciclette.

“L’apertura dello skate park all’interno degli impianti sportivi al Po costituisce un elemento di pregio per tutta l’area e di fatto dota la città di una nuova struttura sportiva a libera fruizione” sottolinea Zanacchi. “Cremona fino ad oggi non ha mai avuto uno skate park, se non qualche struttura mobile in legno. Da oggi gli adolescenti, i ragazzi e le ragazze della città potranno godere di una struttura a libera fruizione in grado anche di ospitare eventi sportivi e competizioni.

L’invito esteso a tutti, amanti dello skate giovani e meno giovani ma anche genitori e famiglie, è quello di partecipare all’evento e venire a conoscere una nuova struttura sportiva dedicata ad una disciplina tanto amata dai più giovani da poco riconosciuta come sport olimpico”.

© Riproduzione riservata