Ferrari, in Belgio una ‘nuova’ macchina: le novità per Leclerc e Hamilton

‘Nuova’ Ferrari a Spa. In vista del Gran Premio del Belgio, in programma domenica 27 luglio, la Rossa ha presentato alcune modifiche tecniche alle vetture di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, fin qui protagonisti di una stagione deludente. Nella classifica Piloti, fin qui dominata dalle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, con la Red Bull di Max Verstappen in terza posizione a inseguire, il pilota monegasco si piazza al quinto posto con 119 punti, seguito proprio dall’inglese a 103. Ma quali sono le novità che la Ferrari presenterà a Spa?



Alcuni ‘spoiler’ delle novità sulla SF-25 di scena in Belgio sono arrivati da video che circolano su X. Durante le prove per i pit stop infatti la Ferrari si mostra con un nuovo retrotreno, ovvero la zona attorno all’attacco dell’alettone posteriore. Qui il cofano motore si restringe ed è molto importante per garantire aerodinamica alla monoposto. L’obiettivo è proprio quello di ottenere in questo modo velocità in pista, anche grazie all’abilità dei due piloti.