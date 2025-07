Formula 1, si corre in Belgio: il programma e dove vedere il Gp in tv

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Da domani, venerdì 25 luglio, a domenica 27, si corre a Spa-Francorchamps per il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone, dove Nico Hulkenberg è riuscito a strappare il primo podio della carriera precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton. Tanta voglia di riscatto quindi per la Rossa dell’inglese e di Charles Leclerc. Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio del Belgio.

Ecco il programma del Gp del Belgio:

Venerdì 25 luglio



Ore 12.30 Prove Libere 1

Ore 16.30 Qualifiche gara Sprint

Sabato 26 luglio



Ore 12 Gara Sprint

Ore 16 Qualifiche

Domenica 27 luglio



Ore 15 Gara

Tutti gli appuntamenti del Gp del Belgio saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche della gara Sprint di venerdì 25 luglio e la stessa gara corta di sabato 26 saranno trasmesse anche in chiaro su TV8, mentre qualifiche e Gp si potranno vedere senza abbonamento in differita. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull’app SkyGo e su NOW, oltre che, quando previsto in diretta, sulla piattaforma web di TV8.