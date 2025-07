Milan, pista Vlahovic per l’attacco: contatti con la Juventus

(Adnkronos) –

Il Milan punta Dusan Vlahovic per l’attacco. L’ultima pista per regalare un centravanti a Max Allegri porta al serbo della Juventus, sempre più ai margini del progetto bianconero con l’arrivo di Jonathan David e l’intenzione di (ri)acquistare Randall Kolo Muani. Secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 24 luglio, Vlahovic sarebbe uno dei principali obiettivi rossonero, che già hanno avviato i primi contatti con la Juve.

Gli ostacoli, in questo caso, sono tanti. Il Milan non sarebbe disposto a investire troppi soldi per il cartellino, spingendosi non oltre i 25 milioni, che potrebbero arrivare a 30 con l’inserimento di bonus. Cifra che non convincerebbe la Juve, che vorrebbe aspettare qualche squadra straniera per vendere il suo attaccante. Poi c’è lo scoglio ingaggio: Vlahovic è a bilancio per 24 milioni lordi e ne guadagna circa 12 netti, una cifra fuori budget per i rossoneri.

Da qui l’idea di imbastire uno scambio con la Juventus che possa comprendere un difensore, Malick Thiaw, che ha rifiutato il Como nelle scorse settimane, o Stahinja Pavlovic. Necessario però, per far quadrare i conti, che il giocatore si abbassi sensibilmente l’ingaggio, considerando che il più pagato della rosa rossonera al momento è Rafa Leao con i suoi 7 milioni di stipendio.