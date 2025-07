Gaza, Idf: “Pronti per l’arrivo della nave Flotilla, attese decisioni politiche”

(Adnkronos) – L’esercito israeliano si prepara per l’arrivo della Handala ed è in attesa di “indicazioni dalla leadership politica” sulla la nave della Freedom Flotilla Coalition, che vuole arrivare a Gaza a portare aiuti.

“Le Idf attuano il blocco della sicurezza marittima per la Striscia di Gaza e sono pronte a una serie di scenari”, quanto afferma infatti un comunicato dei militari israeliani, come riporta il giornale Haaretz.

C’è “sorpresa” intanto tra le fila di Hamas per le parole di Donald Trump, secondo il quale il gruppo “non voleva davvero” un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi trattenuti nell’enclave palestinese.

“Le dichiarazioni di Trump sono particolarmente sorprendenti, soprattutto perché arrivano in un momento in cui sono stati fatti progressi su alcuni punti nel negoziato”, ha detto all’agenzia Afp Taher al-Nunu, esponente di Hamas. “Sinora non siamo stati informati di problemi riguardo punti in discussione nei negoziati indiretti sul cessate il fuoco”, ha aggiunto, dicendosi “sorpreso” per il fatto che nei giorni scorsi le delegazioni di Usa e Israele abbiano lasciato i colloqui.

“Dobbiamo ripensare seriamente”, serve un ripensamento della strategia per Gaza. E’ di questo che sarebbe convinto intanto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che si sarebbe espresso così ieri, visibilmente frustrato, incontrando un gruppo di parenti degli ostaggi, secondo quanto scrive Axios sulla base delle rivelazioni di due fonti presenti all’incontro.

Su Axios il giornalista Barak Ravid sottolinea come siano passati sei mesi dal ritorno alla Casa Bianca di Trump, che aveva promesso di porre fine alla guerra, e come, secondo le fonti, nell’incontro al Dipartimento di Stato con i familiari degli ostaggi Rubio avrebbe più volte affermato che l’Amministrazione deve “ripensare” la sua strategia su Gaza e “andare dal presidente con nuove opzioni”.

Almeno alcuni nell’Amministrazione, scrive Ravid, riconoscono privatamente che la strategia non ha funzionato, ma non hanno ancora deciso se e come cambiarla e intanto Israele e Usa “sono insieme su un’isola diplomatica, visiti da molti dei loro alleati come corresponsabili” per la tragedia a Gaza.