Roma, spari in strada a Cinecittà: un ferito

(Adnkronos) – Colpi d’arma da fuoco questa mattina verso le 5 a Roma, in via Libero Leonardi, a Cinecittà est. I carabinieri della Stazione Appia e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto dove hanno rinvenuto tracce ematiche e alcuni bossoli. Testimoni hanno riferito che, dopo aver sentito gli spari, hanno notato un uomo a terra che era stato soccorso da altri due e caricato in auto. I carabinieri si sono immediatamente attivati alla ricerca della persona ferita ed hanno accertato che era giunto al policlinico Casilino, poco prima, un uomo straniero con ferite da colpi di arma da fuoco, non grave. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della sezione rilievi tecnico scientifici di via in Selci. Approfondimenti investigativi in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Roma Casilina.