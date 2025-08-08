Ballando con le stelle, D’Urso nel cast: la reazione di Lucarelli (con avvertimento)

(Adnkronos) – Un’edizione che promette scintille. Con l’annuncio ufficiale dell’ingresso di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le stelle 2025, non poteva mancare il commento tagliente e ironico di Selvaggia Lucarelli, storica giudice del dance show di Rai 1.

La giornalista ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instatgram, e il messaggio è arrivato forte e chiaro. In una prima storia, Lucarelli si mostra accanto a un’armatura con la didascalia: “Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando”. Poi, condivide la foto di Pasquale La Rocca, ballerino professionista e maestro storico di Ballando, da sempre suo preferito, e scrive: “Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri”.

Selvaggia Lucarelli non si risparmia e in preda alla nostalgia, velata dal sarcasmo, ha postato una foto di Sonia Bruganelli: “Già mi manca”, ha scritto. Un commento ironico per ricordare gli scontri avvenuti durante la scorsa edizione tra la giornalista e l’imprenditrice, spesso protagoniste di accesi battibecchi consumati in diretta.

Per Barbara D’Urso, però, questo non è un debutto nel dance show di Rai 1. Nella seconda puntata dell’edizione 2024 del programma, era stata “ballerina per una notte” e aveva danzato in coppia con Gianni Scandiffio (tecnico, giudice e formatore della Federazione Italiana Danza Sportiva) in una bachata, sulle note di ‘Todo de me’, versione spagnola della hit ‘All of me’, e in una salsa sulle note di ‘Azafata’.