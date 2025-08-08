Gaza, Palestina Libera pubblica video Meloni: “Genocidio? Lavoro ogni giorno per la pace”

(Adnkronos) – Al concerto delle Blackpink a Milano, due giorni fa, un attivista incalza la premier Giorgia Meloni nel backstage: “Come madre non una parola per il genocidio palestinese?”. E la presidente del Consiglio risponde: “Guardi io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese. Siamo la nazione al mondo che ha liberato più bambini”. L’attivista allora la segue e insiste: “Ma continuiamo a inviare armi…”. E Meloni: “Ma quali armi? Studi”.

Allontanandosi la premier aggiunge: “Se fosse preparato lo saprebbe”. E all’attivista che la insegue puntandole la telecamera dice: “Perché la pace non si fa così”. Il video è stato pubblicato sull’account Instagram di Palestina Libera e sta rimbalzando sui social e sul web.

“In un video la presidente del Consiglio afferma: ‘Ogni giorno lavoro sul genocidio palestinese’. È la prima volta che Giorgia Meloni ammette pubblicamente che il genocidio a Gaza esiste ed è in corso – commenta Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde – E allora, perché non fa nulla per fermarlo? Il governo Meloni continua a cooperare militarmente con Israele, che sta compiendo un genocidio contro il popolo palestinese. Invece di attaccare Alleanza Verdi e Sinistra per aver denunciato la complicità dell’esecutivo, Meloni porti Netanyahu davanti alla Corte penale internazionale. L’azione del suo governo sta macchiando l’onore e ferendo la dignità del popolo italiano”.

Le opposizioni incalzano la premier. “Di fronte al piano criminale di Netanyahu di occupare Gaza anche contro il parere dell’esercito, non potete rimanere fermi. Non se lo può più permettere l’Unione europea, non può più farlo il governo italiano”, dice la segreteria del Pd, Elly Schlein.

“Le sanzioni, l’embargo totale alle armi, la sospensione degli accordi di cooperazione con Israele e l’immediato riconoscimento della Palestina sono ormai segnali che vanno dati subito, per fermare i crimini del governo di estrema destra israeliano. Lo stanno facendo anche altri Paesi in Europa, la Germania oggi ha sospeso l’invio di armi ad Israele. L’Italia interrompa il memorandum di collaborazione militare e riconosca subito lo stato di Palestina. L’inerzia non è un’opzione, è complicità”.

Giuseppe Conte interviene sui social. “‘Ciò che ci è consentito fare in questo periodo è semplicemente cancellare lo Stato palestinese’ dice il ministro israeliano Smotrich. La follia avanza senza freni. È stata approvata la proposta del criminale Netanyahu per conquistate Gaza City”, afferma il leader M5S.

“Dopo un genocidio, oltre 60mila palestinesi trucidati, 18mila bambini morti, ora si parla di un milione di sfollati ed è lo stesso esercito israeliano ad avvertire che ‘non esiste una risposta umanitaria per il milione di persone che sposteremo a Gaza’. Non esiste nemmeno un briciolo di umanità nei silenzi del nostro Governo, di cui mi vergogno sempre più. Meloni non ha niente da dire oltre a fingersi vittima, insieme ai suoi ministri, per condurre questa furiosa battaglia contro i giudici?”.

“Ricordiamo che al Governo israeliano responsabile di uno storico genocidio abbiamo dato copertura politica, non abbiamo comminato mezza sanzione. Non abbiamo stracciato nemmeno le intese militari. Una macchia indelebile per la nostra Italia”, conclude il leader M5S.