8 Ago 2025 Riaperto largo Moreni: viabilità
ripristinata, altri lavori a settembre
8 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Il Fantasma"
8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
8 Ago 2025 Ats Valpadana, a disposizione esame
micologico per la raccolta funghi
Lazio, nessuna fidejussione per sbloccare il mercato: la smentita

(Adnkronos) –
Nessuna fidejussione bancaria per sbloccare il mercato in entrata della Lazio. Fonti vicine alla società biancoceleste smentiscono oggi, venerdì 8 agosto, all’Adnkronos le ricostruzioni apparse oggi sugli organi di stampa in merito a una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per riaprire il mercato. Il Club biancoceleste – continuano le fonti – non ha avviato né richiesto operazioni di questo tipo – né da 40 milioni né di altra entità – prosegue nel rispetto delle norme e secondo la programmazione già definita: sostenibilità, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa. 

Eventuali valutazioni finanziarie di carattere ordinario – sottolineano ancora le fonti – rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni aggiornamento verrà comunicato solo attraverso canali ufficiali e non tramite indiscrezioni. 

 

