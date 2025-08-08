Ultime News

8 Ago 2025 Cura dimagrante per Centropadane
Eng: via le sedi e azzeramento Cda
8 Ago 2025 Riaperto largo Moreni: viabilità
ripristinata, altri lavori a settembre
8 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Il Fantasma"
8 Ago 2025 Dotazioni Polizia Locale, Vitari:
"Fondi per sei comuni cremaschi"
8 Ago 2025 Occupazione: +5mila posti di
lavoro nel primo trimestre 2025
Nazionali

Roma, furto nella boutique Valentino in pieno centro: rubate 30 borse

(Adnkronos) – Furto nella boutique di Valentino in piazza Mignanelli a Roma la notte scorsa. Due persone a volto coperto hanno forzato una porta secondaria e si sono introdotte nel negozio portando via circa 30 borse di valore. Il bottino del furto non è ancora stato quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere, mentre i militari del nucleo investigativo hanno eseguito i rilievi. 

