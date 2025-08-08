Ultime News

Sassari, entra nella sede del 118 e uccide soccorritore a colpi di pistola

(Adnkronos) – Omicidio a Buddusò, in provincia di Sassari, dove un soccorritore del 118 di 51 anni è stato ucciso con alcuni colpi di pistola esplosi da una persona che poi si è data alla fuga. La vittima, Mario Pusceddu, prima delle 23 ha aperto la porta della sede del 118 ed è stato colpito a morte. Secondo quanto ricostruito, Pusceddu e i suoi colleghi stavano cenando quando l’assassino, giunto alla porta, lo ha chiamato per nome e lo ha ucciso, per poi allontanarsi a piedi. A indagare i carabinieri del comando provinciale di Sassari.  

