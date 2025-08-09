Ultime News

9 Ago 2025 Reggiana-Cremo 0-0: finisce
senza gol l'ultimo test amichevole
9 Ago 2025 Il racconto del giorno
"Le vele"
9 Ago 2025 Nuovo murales lungo la tangenziale
Omaggio a Falcone e Borsellino
9 Ago 2025 Serata al Ponchielli per
il Rotary Club Soresina
9 Ago 2025 Canonizzazione di Carlo Acutis:
una messa solenne a Cremona
Gruppo pro Pal messo al bando in Gb, 365 arresti durante protesta a Londra

(Adnkronos) – Ancora arresti a Londra. Sono 365 le persone fermate durante la manifestazione di sostegno al gruppo Palestine Action, che è stato messo al bando come organizzazione terroristica. I media britannici riferiscono dell’aggiornamento fornito dalla Polizia dopo che questo pomeriggio centinaia di persone si sono radunate a Parliament Square per la manifestazione organizzata dal gruppo Defend Our Juries. 

E’ del mese scorso la decisione del ministro dell’Interno, Yvette Cooper, di mettere al bando Palestine Action. Il divieto implica che l’adesione o il sostegno al gruppo costituiscono un reato punibile con una pena fino a 14 anni di carcere 

