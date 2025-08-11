Ultime News

11 Ago 2025 Ferragosto: chi parte all'ultimo
Ecco cosa faranno i cremonesi
11 Ago 2025 Fatica e passione: il mestiere
del maniscalco a "Le storie"
11 Ago 2025 "Macbeth" rivisitato da Qu.Em
in scena il 14 agosto
11 Ago 2025 Poste Italiane, aperte in Provincia
selezioni per consulenti finanziari
11 Ago 2025 Archi di palazzo comunale
Smantellamento cantiere in vista
Nazionali

Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

(Adnkronos) – E’ morto oggi, lunedì 11 agosto, il bimbo di 4 anni, che era stato ricoverato in coma a seguito di un colpo di calore. Il bambino, trasferito dalla Sardegna con elisoccorso e arrivato al Gemelli in condizioni gravissime, fanno sapere dall’ospedale, ”è morto a causa di un danno cerebrale irreversibile, che è evoluto negativamente nonostante tutte le azioni mediche intraprese dai rianimatori della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli”.  

Il piccolo, durante una vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari, mercoledì scorso era sfuggito al controllo dei genitori che stavano riposando ed era salito nell’auto parcheggiata al sole. Lì lo avevano ritrovato i genitori, privo di sensi, e avevano subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero.  

