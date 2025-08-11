Malore ai World Games in Cina, Mattia Debertolis è morto

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Mattia Debertolis. L’atleta 29enne della Nazionale di Corsa Orientamento che era stato ricoverato l’8 agosto scorso a Chengdu, in Cina, dopo un malore durante la gara inaugurale dei World Games, è morto. A darne notizia è la Federazione italiana sport orientamento (Fiso) in un comunicato.

“Mattia – scrivono il presidente Fiso, Alfio Giomi e il Consiglio Federale Fiso – ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio, la compagna Jessica, i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, dal Ct Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della Iof e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo”.

Nel pomeriggio di oggi l’atleta aveva “ricevuto il sacramento dell’Estrema Unzione”, spiegava Fiso in una nota, definendolo un “momento profondamente toccante e intimo” officiato “dal Vescovo di Chengdu, giunto dopo un viaggio di due ore per raggiungere l’ospedale. La mamma, Erica Zagonel, e il fratello Nicolò hanno fortemente voluto che Mattia ricevesse questo sacramento”. Poi, in serata, la morte dell’atleta.

Il presidente Fiso ha quindi mandato un messaggio agli azzurri della Mtb-O che da domani saranno impegnati con i Campionati Mondiali in Polonia. “Vista l’imminente partecipazione della squadra nazionale di Mtb O alle competizioni mondiali in Polonia, per volontà della famiglia di Mattia e d’accordo anche con il Consiglio Federale, gli atleti potranno prendere parte alle competizioni in nome e in memoria di Mattia stesso. A tal proposito vi invito, compatibilmente con l’attrezzatura consentita in gara, ad indossare il lutto al braccio”.

“Si informa che la Federazione, nel rispetto della memoria di Mattia, non diffonderà notizie o comunicati riguardanti i mondiali di Mtb O. Ogni notizia in merito agli eventuali risultati di rilievo della nazionale verrà rinviata ad un momento più opportuno. Nel rispetto di questo momento di dolore si invitano atleti, allenatori, accompagnatori, stretti conoscenti e il movimento orientistico tutto ad astenersi da comunicazioni celebrative o che in qualche modo possano mancare di rispetto alla memoria del nostro caro Mattia. Con l’occasione si conferma il massimo supporto a tutta la squadra di Mtb O e in bocca al lupo per le competizioni”, conclude.