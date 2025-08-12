Ucraina, leader Ue:”Percorso pace non può essere deciso senza Kiev”

(Adnkronos) – “Il popolo ucraino deve avere la libertà di decidere il proprio futuro. Il percorso per la pace in Ucraina non può essere deciso senza Kiev”. E’ quanto affermano i leader dell’Unione Europea in una dichiarazione congiunta pubblicata ore dopo la conferma da parte di Donald Trump che Volodymyr Zelensky non sarà invitato al vertice di venerdì in Alaska con Vladimir Putin. “Negoziati seri possono solo avvenire nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità”, ribadiscono.

“Noi, i leader dell’Ue – prosegue la dichiarazione alla quale non si è associata l’Ungheria – accogliamo con favore gli sforzi del presidente Trump volti a porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e a conseguire una pace e una sicurezza giuste e durature per l’Ucraina”. I capi di Stato e di governo ricordano che “la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha implicazioni più ampie per la sicurezza europea e internazionale: condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba tutelare gli interessi vitali dell’Ucraina e dell’Europa in materia di sicurezza”.

“L’Ue, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner che condividono gli stessi principi, continuerà a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina, che sta esercitando il suo diritto intrinseco all’autodifesa. Continuerà inoltre a sostenere e ad applicare misure restrittive nei confronti della Federazione russa”, conclude la dichiarazione, ribadendo “il diritto intrinseco dell’Ucraina di scegliere il proprio destino” assicurando che “continuerà a sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’adesione all’Ue”.

I leader dell’Unione Europea insistono perché la pace in Ucraina sia “giusta e duratura, porti stabilità e sicurezza nel rispetto del diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale”, mentre “i confini internazionali non devono essere cambiati con la forza”.

“Un’Ucraina in grado di difendersi efficacemente è parte integrante di qualsiasi garanzia di sicurezza futura. L’Unione Europea e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale e nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri”.