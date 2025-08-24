Ultime News

24 Ago 2025 40enne muore in carcere a Cremona
dopo aver inalato del gas
24 Ago 2025 Cremonese, i primi 3 punti:
una notte magica a San Siro
24 Ago 2025 Cremo, Bonazzoli: “E’ stato bello,
ora avanti con umiltà”
24 Ago 2025 Milan-Cremo, Terracciano:
"Orgoglioso della squadra"
24 Ago 2025 Cremo, Nicola: "Con il Milan
siamo stati rognosi e ci piace così"
Nazionali

Venezia, bimbo di un anno cade da quinto piano e urta tettoia a Mestre: è grave

(Adnkronos) – Un bambino di un anno è caduto ieri sera da un terrazzo al quinto piano di un palazzo a Mestre. Il piccolo, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe infilato tra le sbarre del parapetto ma la caduta sarebbe stata attutita da una tettoia in lamiera dove il piccolo ha urtato prima di arrivare al suolo. Soccorso è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova dove è ricoverato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...