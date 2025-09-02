Ultima produzione di mais per il campo tra il canale navigabile e via Riglio nei pressi dell’oleificio Zucchi. I cinque ettari coltivati diventeranno a breve una nuova area logistica come previsto dal Pgt.

Katoen Natie ha l’esigenza di espandersi e ha individuato la zona per trasformarla in un’area logistica con capannoni e superfici di stoccaggio.

Il colosso belga della logistica con 40 sedi in tutto il mondo, ha avviato le procedure per poter ampliare la sua presenza a Cremona dove dal 2003 gestisce le aree nella zona del porto. In anteprima vi mostriamo come sarà l’area al termine della trasformazione. Sullo sfondo si nota il canale navigabile. La metà dei cinque ettari saranno coperti con la costruzione di un capannone di 25mila metri quadrati con parcheggi da 8000 mq. L’accesso all’area sarà da via Bastida.

L’area si trova all’interno del porto canale quindi non sono previsti oneri di urbanizzazione primaria mentre i secondari saranno abbattuti del 50% così come la tariffa per lo smaltimento rifiuti. Inotre l’area ricade nelle nuove Zls – zone logistiche semplificate – approvate in Lombardia alla fine del 2024. Per questo sono previste procedure semplificate e incentivi fiscali.

Al momento è in corso l’iter per l’approvazione dello schema di intesa di co-pianificazione tra Provincia e Comune di Cremona in base alla legge regionale approvata un anno fa che riconosce l’idoneità dell’area per la localizzazione dell’insediamento logidtico di rilevanza sovracomunale.

Giovanni Palisto

