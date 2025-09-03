Ultime News

3 Set 2025 Auricchio e Granterre: accordo
strategico per lo sviluppo in Spagna
3 Set 2025 Caso Grillo jr, salta sentenza: grave lutto per presidente della Corte
3 Set 2025 Ascolti tv, De Martino batte Gerry nello scontro diretto ma ‘La Ruota’ supera ‘Affari Tuoi’
3 Set 2025 Commemorazione dell'8 settembre:
gli appuntamenti del Comune
3 Set 2025 Emma a sorpresa sul palco con Olly, ma dimentica il testo: il ‘trucco’ è virale
Nazionali

Open AI down, cosa sta succedendo con il sistema di intelligenza artificiale

(Adnkronos) –
Open AI down. Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato alcuni problemi con il il colosso che ha creato il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Chat GPT. I disservizi dell’applicazione sono stati segnalati dagli utenti di tutto il mondo: il down, insomma, non è solo una questione legata agli accessi dall’Italia.  

Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, inserisce ChatGpt tra gli argomenti più caldi per la valanga di alert provenienti da tutto il mondo. Le cause sono ancora sconosicute. Potrebbe trattarsi di un malfunzionamento temporaneo.  

Open AI è una società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti. Fornisce agli utenti l’accesso a una suite di strumenti e applicazioni AI, tra cui ChatGPT (Chat GPT, chatgpt.com), Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach e molti altri.  

