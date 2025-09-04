Ultime News

4 Set 2025 Jamie Vardy, la presentazione
ufficiale in diretta su CR1
4 Set 2025 Ancorotti: "Giorgio Armani
simbolo del Made in Italy"
4 Set 2025 Lungo Po Europa, in centinaia per
la manifestazione pro Gaza
4 Set 2025 Ladri in azione allo Zaist
Colpite soprattutto le villette
4 Set 2025 Ex sede Politecnico di via Sesto:
ultimi giorni di sgombero
Sport

Jamie Vardy, la presentazione
ufficiale in diretta su CR1

La Cremonese ha comunicato che mercoledì 10 settembre alle ore 15:30, nella prestigiosa location dell’Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante grigiorosso Jamie Vardy.

CR1 trasmetterà in diretta l’intero evento, dando la possibilità a tutti i tifosi grigiorossi e non solo di sentire le prime dichiarazioni da giocatore della Cremonese del campione inglese, che risponderà alle domande dei giornalisti accreditati dalle testate locali, nazionali e internazionali.

