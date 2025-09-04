Sport
Jamie Vardy, la presentazione
ufficiale in diretta su CR1
Leggi anche:
La Cremonese ha comunicato che mercoledì 10 settembre alle ore 15:30, nella prestigiosa location dell’Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante grigiorosso Jamie Vardy.
CR1 trasmetterà in diretta l’intero evento, dando la possibilità a tutti i tifosi grigiorossi e non solo di sentire le prime dichiarazioni da giocatore della Cremonese del campione inglese, che risponderà alle domande dei giornalisti accreditati dalle testate locali, nazionali e internazionali.
© Riproduzione riservata