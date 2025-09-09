Il sindacato autonomo della Vigilanza Privata (Savit) contro l’imprenditore Carlo De Nigris che ha inaugurato a Cremona il nuovo insediamento di fronte al parcheggio Tamoil “Altair security”. In una nota, il segretario nazionale del sindacato, Vincenzo De Vicario, parla di strumentalizzazione delle figure di Falcone e Borsellino (ritratti nel murales che campeggia lungo la tangenziale), “per tentare il tutto per tutto e rifarsi una verginità”.

Il sindacato ricorda che “la sua Società cosentina, Pegaso Security Spa, naviga in pessime acque: i lavoratori (circa 1000), e con essi molti altri creditori, non ricevono più regolarmente il dovuto e, così, a Milano si è aperto un procedimento di liquidazione giudiziale (P.U. n. 155-2/2025 del 5 giugno 2025). Il Commissario giudiziale, nella riunione del 2 settembre u.s., ha riferito ai sindacati che l’attuale esposizione debitoria della Pegaso Spa è di circa 36 milioni di euro”

“Se i soldi spesi per il murales fossero stati destinati dal De Nigris a pagare i lavoratori e i creditori – conclude il sindacato – siamo certi che Falcone e Borsellino, da Lassù, invece di restarne offesi, ne avrebbero davvero gioito”.

