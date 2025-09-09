Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

(Adnkronos) –

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto il nuovo premier. E’ Sebastien Lecornu, 39enne già ministro della Difesa, come riferisce l’Eliseo. Lecornu oggi 9 settembre è stato incaricato da Macron di “consultare” le “forze politiche rappresentate in Parlamento” “al fine di adottare il bilancio nazionale e raggiungere gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi”, spiega l’Eliseo in una nota.

Solo dopo queste consultazioni Lecornu proporrà un governo al presidente. Intanto, il passaggio di consegne tra l’ex premier François Bayrou e Lecornu è previsto per domani a mezzogiorno.

A 39 anni, Lecornu detiene il primato di essere il più giovane ministro della Difesa nella storia della Francia. Al nuovo premier viene riconosciuto il merito di aver varato un significativo piano di potenziamento delle capacità militari, con orizzonte 2030, nel quadro internazionale condizionato dal conflitto in corso in Ucraina.

Lecornu ha iniziato la sua traiettoria politica nell’area conservatrice per poi aderire al movimento centrista di Macron nel 2017. Ha ricoperto incarichi in contesti di governo locale, nei territori d’oltremare e ha svolto un ruolo nella gestione del “grande dibattito” indetto dal presidente dopo proteste dei gilet gialli.