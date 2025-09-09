Ultime News

9 Set 2025 “Altobello Melone”: presentato
il volume di Francesco Ceretti
9 Set 2025 Preso a schiaffi dopo una lite per
la viabilità: 49enne in ospedale
9 Set 2025 Sinergia tra scuole e territorio,
il futuro delle nuove generazioni
9 Set 2025 É cremonese il regista del
docufilm su Franco Califano
9 Set 2025 "L'Europa ascolti i territori":
amministratori locali a Strasburgo
Nazionali

Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

(Adnkronos) –
Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto il nuovo premier. E’ Sebastien Lecornu, 39enne già ministro della Difesa, come riferisce l’Eliseo. Lecornu oggi 9 settembre è stato incaricato da Macron di “consultare” le “forze politiche rappresentate in Parlamento” “al fine di adottare il bilancio nazionale e raggiungere gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi”, spiega l’Eliseo in una nota. 

Solo dopo queste consultazioni Lecornu proporrà un governo al presidente. Intanto, il passaggio di consegne tra l’ex premier François Bayrou e Lecornu è previsto per domani a mezzogiorno. 

 

A 39 anni, Lecornu detiene il primato di essere il più giovane ministro della Difesa nella storia della Francia. Al nuovo premier viene riconosciuto il merito di aver varato un significativo piano di potenziamento delle capacità militari, con orizzonte 2030, nel quadro internazionale condizionato dal conflitto in corso in Ucraina. 

Lecornu ha iniziato la sua traiettoria politica nell’area conservatrice per poi aderire al movimento centrista di Macron nel 2017. Ha ricoperto incarichi in contesti di governo locale, nei territori d’oltremare e ha svolto un ruolo nella gestione del “grande dibattito” indetto dal presidente dopo proteste dei gilet gialli.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...