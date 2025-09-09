Ultime News

9 Set 2025 “Altobello Melone”: presentato
il volume di Francesco Ceretti
9 Set 2025 Preso a schiaffi dopo una lite per
la viabilità: 49enne in ospedale
9 Set 2025 Sinergia tra scuole e territorio,
il futuro delle nuove generazioni
9 Set 2025 É cremonese il regista del
docufilm su Franco Califano
9 Set 2025 "L'Europa ascolti i territori":
amministratori locali a Strasburgo
Nazionali

Lombardia, la figlia di Iginio Massari in giunta? L’ipotesi

(Adnkronos) – Nelle ultime ore si parla con insistenza della figlia del noto pasticcere Iginio Massari, la manager dell’azienda di famiglia Debora, come new entry nella Giunta regionale della Lombardia. Secondo accreditate fonti parlamentari, in vista di un mini rimpasto nella squadra di Attilio Fontana, a Massari potrebbe essere assegnato l’assessorato al Turismo in sostituzione di Barbara Mazzali.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...