Al via la terza “Festa delle Famiglie” promossa della Fondazione Opera Pia SS. Redentore Onlus di Castelverde nell’anfiteatro del Redentore, nel cuore del grande parco, la Santa Messa presieduta da mons. Carmelo Scampa, vescovo cremonese per molti anni missionario in Brasile, concelebrata dal presidente don Claudio Rasoli e dai sacerdoti dell’unità pastorale “Madonna della Speranza”. Presente Il Coro della Cattedrale di Cremona, diretto da don Graziano Ghisolfi, ad impreziosire la funzione religiosa.

Si tratta di un momento di ripartenza per l’Opera Pia che ha scelto di proseguire la giornata con, un ricco aperitivo offerto dalla Fondazione. Don Claudio Rasoli, presidente della Fondazione Opera Pia: “I motivi per cui abbiamo voluto organizzare questa festa è proprio per ripartire dopo la pausa estiva con tutte le nostre attività ludico-aggregative, culturali, che sono davvero il punto forte della nostra struttura. E poi anche per offrire ai familiari e ospiti un momento di più disteso colloquio, di familiarità, soprattutto con il pranzo di domenica che sarà qui nel nostro parco e che occuperà buona parte del pomeriggio”.

Il programma della giornata è ricco anche per la domenica spiega Rasoli: “ Oltre al pranzo, nel pomeriggio alle 16:00 il Canta Redentore, giunto alla terza edizione, una sorta di gara canora che vedrà impegnati non solo gli ospiti e i familiari, ma i volontari e gli amici dell’Opera Pia, una cosa molto semplice, simpatica, ma sicuramente di impatto per tutti”.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata