Sono 7 le Associazioni che hanno inviato un documento al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al Consiglio Regionale per chiedere un tavolo di confronto urgente sulla situazione degli inceneritori e sulla gestione dei rifiuti: le richieste sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa convocata da Rete Ambiente Lombardia, Isde (Associazione Medici per l’Ambiente), Medicina Democratica, Zero Waste Europe, Zero Waste Italy, 5R Zero Sprechi e Cittadini per l’Aria.

Innumerevoli e pesanti le criticità rilevate: “L’incenerimento è di per sé una tecnologia obsoleta e in contrasto con gli obiettivi della economia circolare” hanno dichiarato Raffaella Mattioni (Rete Ambiente Lombardia), Marco Caldiroli (Medicina Democratica) e Celestino Panizza (Isde Medici per l’Ambiente), intervenuti a nome di tutte le Associazioni. “Inoltre perpetua l’impatto ambientale della sovrapproduzione delle merci e dello spreco delle materie. L’incenerimento contribuisce a determinare danni ambientali e sanitari, sia per le emissioni che per i rifiuti pericolosi a loro volta prodotti”.

La Lombardia – hanno evidenziato le associazioni – detiene il primato del numero degli impianti e della capacità di combustione: operano 12 impianti (24 linee) di incenerimento di rifiuti urbani (contro i 3 nel Veneto, 1 in Piemonte, 8 in Emilia per limitarci al Nord Italia), cui si aggiungono l’inceneritore di rifiuti speciali più grande d’Italia, 5 cementifici che praticano la co-combustione e 11 inceneritori industriali.

Sempre secondo le associazioni, la nostra Regione detiene anche un altro primato: il rapporto rifiuti Ispra del 2024 mostra che il 43% dei rifiuti bruciati proviene da fuori regione. Nel 2023 sono stati bruciati 2.289.000 t di rifiuti nei 12 impianti a fronte di una capacità autorizzata di oltre 3 milioni di t, ma i rifiuti indifferenziati prodotti dai cittadini sono stati 1.226.000 t, gli altri impianti hanno combusto ulteriori rifiuti di vario genere per 1.300.000 t.

Le Associazioni ritengono inoltre che tali impianti hanno una dislocazione irrazionale: “nella sola provincia di Bergamo sono attivi 4 impianti ed è in atto il processo autorizzativo per un quinto impianto a Montello”. Le associazioni denunciano inoltre “la completa assenza di programmi di monitoraggio epidemiologico, messi in atto invece da Piemonte e Emilia Romagna”.

“A fronte della innegabile pericolosità degli impianti che, anche con le migliori tecnologie, emettono inquinanti persistenti (diossine, furani, Pfas), aumentando inevitabilmente il rischio sanitario, le associazioni chiedono un aggiornamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti, Prgr, e presentano le seguenti richieste: una moratoria sulla costruzione/ampliamento di ogni tipo di impianto che brucia rifiuti; l’adeguamento della capacità di incenerimento alla effettiva produzione regionale, riducendola con l’attuazione delle politiche di riciclo e soprattutto di prevenzione dei rifiuti; l’attuazione di un monitoraggio epidemiologico delle popolazioni esposte agli impatti ambientali integrato con biomonitoraggi e corrette valutazioni di impatto sanitario; la completa trasparenza e informazione, a livello provinciale, su composizione, raccolta, effettivo riciclo e smaltimento dei rifiuti, come delle politiche di riduzione e prevenzione; la modifica radicale del Piano regionale di gestione dei Rifiuti, in scadenza nel 2027, con la graduale chiusura degli impianti sovrabbondanti rispetto alle esigenze del territorio con impianti di trattamento a freddo e recupero di materia: è dimostrato che una consistente quota di rifiuti destinata all’incenerimento sia ancora recuperabile” concludono le associazioni.

© Riproduzione riservata