Tragico incidente nella tarda mattinata in via Buoso da Dovara, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in seguito ad un investimento. Mancavano una decina di minuti alle 11 quando l’anziana, che stava presumibilmente attraversando la strada all’altezza del civico 27, è stata travolta da un’auto Fiat Punto.

I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente con ambulanza e auto medica, hanno tentato di rianimarla a lungo, ma senza successo: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, consentendo agli agenti della Polizia Locale di effettuare i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembra che la donna fosse appena scesa dalla vettura di un parente, che l’aveva accompagnata dalla parrucchiera, quando è stata investita. Secondo la ricostruzione, sarebbe poi stata trascinata per qualche metro, tanto che ha perso le scarpe in due punti diversi dell’asfalto. gb

