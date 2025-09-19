Ultime News

19 Set 2025 Tragedia in via Buoso da Dovara:
82enne muore travolta da un'auto
19 Set 2025 USC Store Stadio: allo Zini
un punto vendita rinnovato
19 Set 2025 Giuseppe Spatola nuovo presidente
del Gruppo Cronisti Lombardi
19 Set 2025 Sicurezza, incontro in Regione:
in arrivo nuovi bandi e risorse
19 Set 2025 Punto Verde: su CR1 le nuove puntate
Torna il settimanale di agricoltura
Cronaca

Fill-1

Tragico incidente nella tarda mattinata in via Buoso da Dovara, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in seguito ad un investimento. Mancavano una decina di minuti alle 11 quando l’anziana, che stava presumibilmente attraversando la strada all’altezza del civico 27, è stata travolta da un’auto Fiat Punto.

I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente con ambulanza e auto medica, hanno tentato di rianimarla a lungo, ma senza successo: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, consentendo agli agenti della Polizia Locale di effettuare i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembra che la donna fosse appena scesa dalla vettura di un parente, che l’aveva accompagnata dalla parrucchiera, quando è stata investita. Secondo la ricostruzione, sarebbe poi stata trascinata per qualche metro, tanto che ha perso le scarpe in due punti diversi dell’asfalto. gb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

