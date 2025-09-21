Momenti drammatici sul canale navigabile dove, domenica mattina, un giovane è caduto in acqua mentre stava pescando.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che con il gommone si sono calati nel corso d’acqua per cercare di recuperarlo.

Con loro tempestivo anche l’intervento del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso.

Le ricerche dell’uomo, che era a Cremona in visita da amici, sono in corso e si attende l’intervento dei sommozzatori.

Si tratta di un giovane di circa 20 anni, di nazionalità romena. Era a Cremona ospite di alcuni amici, con cui si era recato al canale per una giornata di pesca.

Ad un certo punto il ragazzo si è spostato di una decina di metri, forse sperando di trovare acque più pescose. Poi gli amici hanno sentito il rumore di un corpo cadere in acqua, e non lo hanno più visto.

A supporto delle operazioni presenti anche i carabinieri di Cremona, coordinati dal maggiore Schiaffini.

Laura Bosio

SEGUONO AGGIORNAMENTI

