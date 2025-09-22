Ultime News

22 Set 2025 Indice sportività, Cremona 11esima
1° posto per gli sport di squadra
22 Set 2025 Ladyhawk, il Medioevo
fantasy in scena a Soncino
22 Set 2025 Infrarossi: parte il podcast di CR1
Storie di vita in multipiattaforma
22 Set 2025 Pizzighettone, il comitato contro
il raddoppio Rfi alza la voce
22 Set 2025 Le Parole in Scatola di Tiziana Contu
in mostra alla Biblioteca di Cremona
Video Pillole

A Catanzaro confiscati beni a soggetto contiguo a cosca ‘Ndrangheta

CATANZARO (ITALPRESS) – – I militari del Comando Provinciale Catanzaro della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al Decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con cui è stata disposta la confisca di 3 società e relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi autoveicoli, 3 unità immobiliari e conti correnti, riconducibili ad un soggetto contiguo alla cosca “Forastefano-Abbruzzese”, e che rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità qualificata”.

tvi/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

