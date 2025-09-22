Ultime News

22 Set 2025 Indice sportività, Cremona 11esima
1° posto per gli sport di squadra
22 Set 2025 Ladyhawk, il Medioevo
fantasy in scena a Soncino
22 Set 2025 Infrarossi: parte il podcast di CR1
Storie di vita in multipiattaforma
22 Set 2025 Pizzighettone, il comitato contro
il raddoppio Rfi alza la voce
22 Set 2025 Le Parole in Scatola di Tiziana Contu
in mostra alla Biblioteca di Cremona
Video Pillole

A Perugia sequestrati oltre 10 mln di droga nei primi 8 mesi del 2025

PERUGIA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle perugine, nei giorni scorsi, hanno proceduto al sequestro di iniziativa di oltre 4 Kg di derivati della Canapa Sativa L. nei confronti di una imprenditrice perugina, responsabile di un punto vendita allestito con distributori automatici. La stessa è stata deferita in stato di libertà, per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel delicato settore della lotta al traffico degli stupefacenti, nei primi otto mesi dell’anno, le Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente 97 kg di cocaina, 34 kg di marijuana e 69 piante di cannabis. Sono 22 le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria, di cui 7 arrestate, mentre beni per un valore di oltre 57 mila euro sono stati sottoposti a sequestro patrimoniale.

tvi/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...