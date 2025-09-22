Ventennale Ares, Rocca “Intuizione potente, ora raccogliamo i frutti”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un momento delicato. È stato, però, un passaggio culturale enorme far nascere un’agenzia dedicata”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca riguardo alla creazione di ARES 118. Rocca ha parlato, proprio in occasione del 20ennale dell’azienda, spiegando l’importanza di “una cabina di regia con una capacità nel muovere mezzi e uomini in maniera coordinata a livello regionale”.

