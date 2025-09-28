Un cittadino italiano è stato arrestato ieri sera, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale ed è indagato in stato di libertà per il reato di danneggiamento.

E’ successo nei pressi di un supermercato in una zona periferica di remona, dove una pattuglia della Volante era intervenuta a seguito della segnalazione di una rissa tra alcuni soggetti. Una volta arrivati, i poliziotti hanno trovato due uomini che stavano litigando animatamente, entrambi in evidente stato di alterazione psicofisica.

Uno dei due dopo un dialogo distensivo instaurato da parte degli agenti, tornava alla calma ma considerato lo stato di manifesta ubriachezza, veniva adottato nei suoi confronti l’ordine di allontanamento previsto dal regolamento comunale vigente, oltre alla sanzione.

L’altro uomo invece, opponeva resistenza e rifiutava di collaborare, iniziava a spintonare e provava a colpire con un pugno gli agenti delle volanti. L’uomo non desisteva dalla propria condotta violenta e, pertanto, con non poca difficoltà, veniva portato in Questura a bordo dell’autovettura di servizio.

Durante il tragitto l’uomo ha colpito ripetutamente con violenza, mediante testate, il vetro divisorio centrale e, poi, con dei calci i finestrini laterali posteriori che venivano visibilmente danneggiati.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione dell’udienza direttissima.

