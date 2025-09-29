Si intitola Costruttori di Futuro – Coltivare relazione e generare fiducia immaginando il domani la trentunesima edizione della Festa del Volontariato di Cremona. L’appuntamento si terrà nel centro storico della città domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 19.

Saranno 105 le organizzazioni del Terzo Settore partecipanti, oltre a 6 istituzioni ed enti per un totale di 111 realtà territoriali. Le postazioni di ogni partecipante saranno distribuite tra Piazza del Comune, Via Baldesio e Largo Boccaccino. Grazie ai partecipanti storici e alle nuove realtà territoriali che aderiscono all’iniziativa, si rinnova un tradizionale appuntamento cittadino che, fin nella sua denominazione, rivela il carattere dell’edizione 2025: titolo e sottotitolo della Festa sono infatti frutto di una scelta collettiva maturata nell’ambito del laboratorio Scopri il Volontario o la Volontaria che c’è in te tenutosi tra i mesi di giugno e settembre con i volontari e le volontarie delle associazioni coinvolte.

Il volontariato come pratica di “cittadinanza attiva” è il fulcro intorno al quale si è sviluppato il laboratorio in preparazione della Festa e il cui esito sarà “Il passaporto del Volontariato”. Si tratta di un momento di animazione della durata dell’intera giornata e alla quale chiunque potrà partecipare.

L’animazione è stata elaborata in collaborazione con le organizzazioni partecipanti e curata da Giada Vicari Caletti: a partire dall’ascolto reciproco come strumento per intessere relazioni nella comunità, si racconterà il volontariato oltre il meccanismo “bisogno-risposta” per valorizzarne la capacità di attivare risorse generative, individuali e collettive.

Ci saranno poi i talk proposti sotto la Loggia dei Militi in piazza del Comune: tre gli appuntamenti in programma maturati rispettivamente nell’ambito dei progetti Giovani in Centro e Giovani dentro: invecchiare con stile e della RAC – Rete Antidiscriminazioni di Cremona. Tre appuntamenti per raccontare un lavoro di connessione basato sulla fiducia e sulla cura; un approccio che mira a contrastare la logica dell’affermazione del “confine” per promuovere la costruzione di ponti tra differenze.

La Festa del Volontariato di Cremona è promossa dal Comitato Promotore formato dal Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona, del Cremonese, del Cremasco e del Casalasco, dal Csv Lombardia Sud Ets – sede di Cremona e dal Comune di Cremona. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cremona e dalla Provincia di Cremona e gode del contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona.

“La Festa del Volontariato è un momento fondamentale per la nostra città, che dimostra come l’impegno civico e la solidarietà siano il motore di una comunità viva e coesa” spiega Francesca Romagnoli, vice sindaca. “Grazie ai 111 enti e organizzazioni che partecipano, celebriamo il valore inestimabile di chi, con passione, costruisce ponti e coltiva la fiducia, rendendo Cremona un luogo migliore per tutti”.

“Il titolo di quest’anno, ‘Costruttori di Futuro’, rispecchia perfettamente lo spirito dell’evento, dove anche i giovani giocano un ruolo da protagonisti” sottolinea Luca Burgazzi, assessore con delega a turismo, espressività giovanile e associazionismo. La Festa è una vetrina per l’associazionismo e un’occasione per mostrare come la collaborazione tra le generazioni possa generare progetti innovativi e, si spera, capaci di avvicinare sempre più persone al mondo del volontariato”.

“Il Forum del Terzo Settore è orgoglioso di promuovere un evento che mette al centro il tema della fiducia e della relazione, pilastri su cui si fonda il volontariato” evidenzia Donata Bertoletti, portavoce Forum Terzo Settore. “Questa festa non è solo una celebrazione, ma un’opportunità per rafforzare la rete tra associazioni e istituzioni, dimostrando che il volontariato va oltre il mero ‘bisogno-risposta’, per diventare un motore di cambiamento e coesione sociale”.

“Come Csv, crediamo fermamente che il volontariato sia una pratica di ‘cittadinanza attiva’ fondamentale e concreta” racconta Giorgio Reali, consigliere Csv Lombardia Sud Ets. “L’iniziativa di quest’anno, con i suoi talk e laboratori come ‘Il passaporto del Volontariato’, dimostra la capacità del Terzo Settore di innovare e di coinvolgere la comunità nella costruzione di un futuro più inclusivo, di pace e giusto per tutti”.

“La Fondazione Comunitaria è onorata di sostenere una manifestazione che incarna i valori di solidarietà e di impegno comunitario” conclude Cesare Macconi, presidente della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. “La Festa del Volontariato è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti e associazioni possa produrre un impatto duraturo sul territorio, promuovendo la cultura dei diritti e un approccio integrato allo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030”.

La Festa del Volontariato di Cremona si inserisce ne La Trama dei Diritti, spazio culturale aperto per la costruzione della cultura dei diritti attraverso un approccio integrato in sintonia con l’Agenza 2023 per lo Sviluppo Sostenibile. La Trama dei Diritti è promossa da Csv Lombardia Sud Ets.

