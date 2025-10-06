Trasporto aereo di merci, domanda in aumento





ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati pubblicati dall’International Air Transport Association, la domanda totale di trasporto aereo di merci ad agosto 2025 ha fatto registrare volumi in aumento del 4,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La domanda di trasporto internazionale è cresciuta più fortemente, del 5,1%. Anche la capacità è aumentata, con un incremento del 3,7% su base annua, mentre la capacità sulle tratte internazionali è cresciuta a un ritmo più rapido. Questo equilibrio tra domanda crescente e offerta disponibile ha fatto salire marginalmente il fattore di carico del carico dell’intero settore al 44,2%. Il trasporto aereo di merci ha beneficiato del passaggio dal trasporto marittimo per alcune merci di alto valore. Gli spedizionieri infatti cercano di ridurre al minimo il rischio di vari azioni tariffarie. Gli indicatori economici più ampi suggeriscono un miglioramento del contesto per il trasporto aereo di merci. L’ottimismo nel settore manifatturiero si è rafforzato, e anche i costi energetici hanno offerto un certo sollievo. Ad agosto, i prezzi del carburante per aerei sono scesi del 6,4% rispetto all’anno precedente, segnando il quattordicesimo mese consecutivo di calo annuale.

sat/azn

