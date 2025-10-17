Ultime News

Volongo: si dimettono 6 consiglieri
Arriva commissario prefettizio

La  Prefettura di Cremona ha formulato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Volongo, provvedimento che si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali di sei consiglieri, ovvero la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Al fine di assicurare il normale funzionamento degli Organi e dei servizi dell’Ente, in attesa del provvedimento di scioglimento, la Prefettura ha disposto la sospensione dello stesso Consiglio, con la conseguente nomina del Commissario prefettizio, Viceprefetto Stefano Antonio Musarra, per la provvisoria amministrazione del Comune sino al prossimo turno elettorale.

