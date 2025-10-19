Sfida di altissimo livello tecnico nella gara maschile della Half Marathon Cremona 2025, valida per il titolo tricolore assoluto.

A imporsi nella classifica generale è stato il burundese Egide Ntakirutimana (Atletica Casone Noceto), che ha tagliato il traguardo in 1h01’32”, nuovo record della manifestazione. Al secondo posto il connazionale Celestin Ndikumana (ASD Atl. Vomano, 1h01’34”) e al keniano Raymond Cheruiyot (1h01’41”).

Quarto posto per un altro burundese, Philemon Koskey (1h01’43”), e quinto per Badr Jaafari (Atletica Casone Noceto, 1h01’45”), primo italiano e nuovo campione nazionale di mezza maratona.

Sul podio tricolore salgono anche Ahmed Ouhda (C.S. Esercito), sesto assoluto in 1h02’10”, e Alberto Mondazzi (Casone Noceto), settimo in 1h02’17”. Ottava posizione per Jacob Kipkorir Kosgei (Garfagnana, 1h02’26”), nono Louis Intunijeni (Casone Noceto, 1h02’33”) e decimo Luca Ursano (Esercito, 1h02’41”).

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata