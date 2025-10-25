Week-end all’insegna dell’approfondimento, su CR1, con “24 minuti” condotto da Simone Bacchetta. L’appuntamento è per stasera (sabato) e domani (domenica) alle 19:30.

Stasera si parla di economia, con la manovra che passeremo ai raggi x, affronteremo anche il tema delle terre rare al centro del braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina. E lo faremo con l’economista Fabio Fortuna, rettore dell’università Niccolò Cusano.

Domenica ospite sarà Giovanni Putoto, medico e responsabile della programmazione e della ricerca operativa per la ong Medici con l’Africa Cuamm, che quest’anno celebra i suoi 75 anni di attività a sostegno delle popolazioni africane e non solo, in campo sanitario.

