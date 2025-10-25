Ultime News

Cronaca

Dormire un po’ di più fa piacere a tutti, ma il ritorno all’ora solare può disorientare il nostro organismo più di quanto pensiamo. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l’ora solare: le lancette si spostano indietro di sessanta minuti e le giornate si accorciano. Un cambiamento che, però, può influenzare il nostro equilibrio fisico e mentale.

«Il passaggio dall’ora legale a quella solare altera il ritmo circadiano (il nostro orologio biologico interno), che regola il ciclo sonno-veglia e molte funzioni fisiologiche» – spiega Federico Pasin, direttore di Medicina Interna dell’Ospedale Oglio Po.

Federico Pasin

«Questo squilibrio può causare difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni e sonnolenza diurna, con conseguenze su concentrazione e rendimento nelle attività quotidiane. Nelle persone fragili o con patologie croniche, questi effetti possono essere più accentuati».

Oltre al sonno, il cambio d’ora influisce anche sull’appetito e sui ritmi digestivi: «Il nostro orologio biologico regola anche i ritmi della fame – continua Pasin – e la diversa esposizione alla luce può interferire con il metabolismo e l’equilibrio ormonale. In genere si tratta di effetti transitori, ma è importante ascoltare il proprio corpo e mantenere abitudini regolari».

Con l’arrivo dell’autunno e le ore di buio che aumentano, è normale sentirsi più stanchi o avere cali di energia e di tono dell’umore. «Durante la stagione invernale la riduzione della luce solare può incidere sul benessere psicologico e sul livello di vitalità» – spiega Patrizia Galli, direttore della Psicologia Clinica dell’ASST di Cremona.

Patrizia Galli

Tra i segnali più comuni: stanchezza, irritabilità, sonno irregolare o alterazioni dell’appetito.

«Queste reazioni non vanno sottovalutate, ma nemmeno drammatizzate – precisa Galli –. Riconoscerle, parlarne e dedicarsi ad attività che favoriscono il benessere (come muoversi all’aperto, coltivare relazioni e mantenere una buona routine del sonno) aiuta a ritrovare equilibrio e serenità».

Per adattarsi gradualmente al nuovo ritmo, gli esperti consigliano di anticipare leggermente la routine nei giorni precedenti (andare a letto e svegliarsi 15-20 minuti prima); esporsi alla luce naturale del mattino, che aiuta a regolare l’orologio biologico;
evitare caffeina, alcol e schermi luminosi nelle ore serali; mantenere orari regolari per sonno e pasti; creare un ambiente rilassante prima di dormire, con temperatura fresca e piccole abitudini distensive.

